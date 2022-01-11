أعلنت وزارة الصحة عن إعطاء أكثر من 53 مليون جرعة من لقاح كورونا (كوفيد-19) حتى مساء اليوم الثلاثاء في كافة مناطق المملكة.

التسجيل عبر صحتي:

ودعت الصحة، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، إلى أخذ الخطوة والحصول على اللقاح والتسجل عبر تطبيق صحتي من هنا.

لقاح كورونا للأطفال:

وكان المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي طمأن، أولياء أمور الأطفال بأن الدراسات والفحوصات السريرية أكدت أمان هذه اللقاحات للأطفال، مشيرًا إلى المغالطات التي يتناقلها بعض الناس من أن كورونا لا يصيب الأطفال، وذلك غير صحيح؛ فهي بالفعل تصيب الأطفال وتنتشر بينهم.

وأضاف أن متحور “أوميكرون”، الذي صُنِّف أنه مثير للقلق قد رُصِد الآن في 115 دولة حول العالم تقريبًا، ونسبته تتزايد تدريجيًّا، وأصبح السائد في العديد من الدول.