قال مدير الفرع الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية هانس كلوغه، إن المتحوّرة أوميكرون التي قد تصيب 60% من الأوروبيين بحلول مارس، أطلقت مرحلة جديدة من وباء كوفيد-19 في المنطقة وقد تقرّب الأزمة الصحية من النهاية.

وقال كلوغه لوكالة “فرانس برس”: “من المحتمل أن تكون المنطقة تقترب من نهاية الوباء”، لكنّه حضّ على الحذر من واقع تغيّر الفيروس.

موجة متحور أوميكرون

وأضاف “حين تهدأ موجة أوميكرون، ستكون هناك مناعة جماعية مدى أسابيع وأشهر، إما بفضل اللقاح وإما لأن الناس ستكون لديهم مناعة بسبب الإصابة وكذلك تراجع بسبب الموسم”، لكن المسؤول أكد “أننا لسنا في مرحلة مرض متوطن”.

وأوضح “أن يكون المرض متوطناً يعني أنه يمكننا التنبؤ بما سيحدث لكن هذا الفيروس أثار مفاجأة أكثر من مرة. علينا بالتالي أن نكون شديدي الحذر”.

المتحور المسيطر

في المنطقة التي تعد 53 دولة بينها دول تقع في آسيا الوسطى، شكلت المتحورة أوميكرون في 18 يناير 15% من الحالات الجديدة من كوفيد، أي أكثر من النصف مقارنة بالأسبوع السابق بحسب أرقام منظمة الصحة العالمية.

في الاتحاد الأوروبي والمنطقة الاقتصادية الأوروبية، ظهرت هذه المتحورة في نهاية فبراير وهي أشد عدوى من دلتا وباتت الآن المتحورة المسيطرة بحسب وكالة الصحة الأوروبية.

ومع الارتفاع الكبير في عدد الإصابات، أصبح الأمر يتعلق الآن بـ “الإقلال من الاضطراب وحماية الأشخاص المعرضين للخطر” ولم يعد التركيز فقط على الحد من انتقال العدوى.