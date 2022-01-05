أكدت منظمة الصحة العالمية تسجيل إصابات بمتحور إيهو في فرنسا.
إيهو فرنسا لا يشكل تهديدًا:
وقالت شبكة فوكس نيوز الأمريكية، إن متحور إيهو المكتشف في منطقة جبال الألب الجنوبية يحتوي على 46 طفرة، لافتة إلى أنه لا يشكل تهديدًا في الوقت الحالي.
فرض الكمامات:
وفي الثاني من يناير الجاري قررت السلطات في فرنسا اتخاذ إجراءات جديدة لمواجهة طفرة الإصابات بكورونا، بينها إلزامية الكمامة في وسائل النقل للأطفال من سن 6 أعوام فما فوق، ومنع بيع وتوزيع الأطعمة والمشروبات في النقل العام.
كما أوجبت على الأطفال الذين يبلغ عمرهم 6 أعوام وما فوق ارتداء الكمامة بشكل إلزامي اعتبارًا من الاثنين الماضي في وسائل النقل والسفن والطائرات وسيارات الأجرة ومحطات وسائل النقل العام والقطارات، وفق مرسوم نشر السبت في الجريدة الرسمية.
إجراءات احترازية جديدة:
ومنعت فرنسا من الماضي وحتى 23 يناير 2022، بيع وخدمة استهلاك الأطعمة والمشروبات خلال الرحلات مع استثناء المطاعم الموجودة داخل السفن من الإجراء الجديد.
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