أكدت منظمة الصحة العالمية تسجيل إصابات بمتحور إيهو في فرنسا.

إيهو فرنسا لا يشكل تهديدًا:

وقالت شبكة فوكس نيوز الأمريكية، إن متحور إيهو المكتشف في منطقة جبال الألب الجنوبية يحتوي على 46 طفرة، لافتة إلى أنه لا يشكل تهديدًا في الوقت الحالي.

فرض الكمامات:

وفي الثاني من يناير الجاري قررت السلطات في فرنسا اتخاذ إجراءات جديدة لمواجهة طفرة الإصابات بكورونا، بينها إلزامية الكمامة في وسائل النقل للأطفال من سن 6 أعوام فما فوق، ومنع بيع وتوزيع الأطعمة والمشروبات في النقل العام.

كما أوجبت على الأطفال الذين يبلغ عمرهم 6 أعوام وما فوق ارتداء الكمامة بشكل إلزامي اعتبارًا من الاثنين الماضي في وسائل النقل والسفن والطائرات وسيارات الأجرة ومحطات وسائل النقل العام والقطارات، وفق مرسوم نشر السبت في الجريدة الرسمية.