أعلنت وزارة الصحة حدوث تحديث على فترة التعافي للمصابين بفيروس كورونا (كوفيد-19) الخاصة بالمحصن وغير المحصن، مع التأكيد على المبادرة بأخذ الجرعة المستحقة وقايةً من أعراض الإصابة الشديدة بإذن الله.
وأشارت الوزارة إلى أنه بالنسبة للمحصن يتم تحديث الحالة في تطبيق توكلنا بعد 7 أيام من الإصابة بينما يتم تحديث حالة غير المحصن في تطبيق توكلنا بعد 10 أيام.
وجددت وزارة الصحة التأكيد على أهمية التحصين مشيرة إلى أن الدراسات أكدت جدوى التحصين في مواجهة العدوى.
حالات كورونا الجديدة
وكانت أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة وكانت أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (3045) حالة إصابة مؤكدة وتعافي (424) حالة، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة (109).وبيّنت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (565482) حالة وبلغ عدد حالات التعافي (543553) حالة، وفيما يخص الوفيات فقد جرى تسجيل عدد (3) حالات، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (8886) حالة “يرحمهم الله”.
ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).
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