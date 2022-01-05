أعلنت وزارة الصحة حدوث تحديث على فترة التعافي للمصابين بفيروس كورونا (كوفيد-19) الخاصة بالمحصن وغير المحصن، مع التأكيد على المبادرة بأخذ الجرعة المستحقة وقايةً من أعراض الإصابة الشديدة بإذن الله.

وأشارت الوزارة إلى أنه بالنسبة للمحصن يتم تحديث الحالة في تطبيق توكلنا بعد 7 أيام من الإصابة بينما يتم تحديث حالة غير المحصن في تطبيق توكلنا بعد 10 أيام.

وجددت وزارة الصحة التأكيد على أهمية التحصين مشيرة إلى أن الدراسات أكدت جدوى التحصين في مواجهة العدوى.