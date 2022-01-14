قدمت وزارة الصحة بعض المعلومات حول تطعيم الإنفلونزا الموسمية، وعلاقته بتطعيم لقاح كورونا، وهل هناك تعارض بينهما أم لا؟

تطعيم الإنفلونزا الموسمية

وقالت الصحة، في منشور لها على صفحتها الرسمية بتويتر، إن تطعيم الإنفلونزا الموسمية لا يتعارض مع لقاح كورونا، وأن تطعيم الأولى لا يبطل مع لقاح الثانية.

وأكدت الصحة أنه يمكن تناول التطعيم مع اللقاح في نفس الوقت ولا يوجد ضرر في ذلك، وأن تناولهما معا لا يؤثر في شدة الآثار الجانبية.

وطالبت الصحة الجميع بضرورة التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية، من خلال المراكز الصحية المنتشرة بجميع مناطق المملكة.

عدد الجرعات بالمملكة

وفي وقت سابق كشفت وزارة الصحة عن أرقام جرعات لقاح كورونا في المملكة والتي تجاوزت (53) مليونًا و(532) ألفًا و(458) جرعة عبر أكثر من (587) موقعًا للتطعيم في مناطق المملكة كافة.

وحثت الصحة الجميع إلى التسجيل في تطبيق صحتي للحصول على لقاح كورونا بالمجان ضمن إجراءات الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.