أعلنت وزارة الصحة اليوم الأحد، عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة في تخصصات (الأمن السيبراني، أمن المعلومات).

وأوضحت الوزارة، عبر حسابها في “تويتر”، أن الوظائف متاحة اعتباراً من اليوم الأحد الموافق ٢٠٢٢/١/١٦م ولمدة أسبوعين.

وأشارت وزارة الصحة، إلى أنه يمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

شروط الوظائف ​