أعلنت وزارة الصحة اليوم الأحد، عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة في تخصصات (الأمن السيبراني، أمن المعلومات).
وأوضحت الوزارة، عبر حسابها في “تويتر”، أن الوظائف متاحة اعتباراً من اليوم الأحد الموافق ٢٠٢٢/١/١٦م ولمدة أسبوعين.
وأشارت وزارة الصحة، إلى أنه يمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).
شروط الوظائف
- إرفاق وثيقة التخرج موضح بها التقدير العام، والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي، وتاريخ التخرج.
- الحاصلون على المؤهلات الخارجية يتطلب إرفاق معادلة لجنة المعادلات بوزارة التعليم، ومفاتيح المعدل، والسجل الأكاديمي.
- طباعة شهادة التأمينات ومشهد من صاحب العمل لمن لديهم خبرات سابقة.
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