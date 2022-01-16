أكدت وزارة الصحة أن السيدات الحوامل من الفئات المعرضة للضرر الشديد عن الإصابة بكورونا، مطالبة إياهن باستكمال التحصين والحصول على الجرعة التنشيطية لسلامتها وسلامة الجنين.

الجرعة التنشيطية لـ الحوامل

وأجابت الصحة، على صفحتها الرسمية بموقع تويتر، على سؤال يقول: ” هل الحامل تحتاج أخذ الجرعة التنشيطية؟”، لتجيب أن الحوامل يجب عليهن أخذ جميع الجرعات خاصة التنشيطية لضمان سلامتهم وسلامة الجنين.

وأضافت: “أثبتت العديد من الدراسات مأمونية الجرعة التنشيطية للسيدات الحوامل، وتقليل مخاطر مضاعفات الإصابة بفيروس كورونا”.

انخفاض الحالات الحرجة

وفي وقت سابق قال المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، إن العالم في هذه الفترة يرصد أعدادًا كبيرة في إصابات كورونا، إلا أن الحالات الحرجة في المملكة أقل بكثير من المراحل السابقة للدول مرتفعة التحصين.

وأضاف العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي اليوم لمتابعة مستجدات كورونا، أن هناك تذبذبًا في منحنى الإصابات بكورونا في المملكة، مشيرًا إلى “مناعتنا جعلتنا نعود لجميع مناشط الحياة”.

ونوه متحدث الصحة إلى تلقي أكثر من 53 مليونًا للقاحات كورونا في المملكة، وهي الجرعات التي يتوفر لها كل المأمونية وجميع أشكال السلامة.

وفيما يتعلق بالفئات العمرية المستهدفة حاليًا لتلقي الجرعة التنشيطية، أكد العبدالعالي أنها متاحة لمن من عمرهم 16 عامًا فأكثر.

إصابات اليوم

وفي وقت سابق أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، عن تسجيل (5477) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وتسجيل حالة وفاة واحدة رحمه الله.

وأضافت أنه تم تسجيل (3405) حالات تعافٍ ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (564,947) حالة ولله الحمد.