أكدت وزارة الصحة أنه يتم جدولة المواعيد بمراكز اللقاح بشكل مستمر.

وأضافت عبر حسابها “الصحة 937” على موقع تويتر، أنه حين توفر مواعيد بمدينة المُسجل سيتم إظهارها مباشرة من خلال التطبيق، وذلك ردًا منها على استفسارات البعض بشأن عدم وجود إمكانية التسجيل لتلقي الجرعة المعززة من لقاح كورونا.

مواجهة متحور أوميكرون

بدورها شددت هيئة الصحة العامة – وقاية – على ضرورة استكمال التحصين والحصول على الجرعة التنشيطية للوقاية من متحورات كورونا خاصة أوميكرون.

وأوضحت أن الجرعة التنشيطية من لقاح كورونا تحمي من الأعراض الشديدة والوفاة، مشيرة إلى أن الجرعة الأولى من اللقاح تعطي مناعة ضد متحور أوميكرون بنسبة 52%، والجرعة الثانية 72%، والجرعة التنشيطية ترفع المناعة إلى 88%.