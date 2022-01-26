كشفت وزارة الصحة عن وجود 120 مركزًا بمختلف مناطق المملكة، لتقديم لقاح كورونا للأطفال.
جاهزية مراكز لقاح كورونا للأطفال
وقالت الصحة، في منشور لها على صفحتها الرسمية بموقع توتير: “منصات انطلاق الأبطال جاهزة. أهلًا بأبنائنا في أكثر من 120 مركزًا تقدم اللقاح للأطفال”.
إصابات اليوم
وأعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، تسجيل (4541) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وتسجيل حالتي وفاة رحمهما الله وأضافت، أنه تم أيضًا تسجيل (5212) حالة تعافٍ ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (611,342) حالة ولله الحمد.
خطوات حجز لقاح كورونا للأطفال
ويتم حجز موعد لتلقي اللقاح في تطبيق توكلنا كما يلي :
1- التوجه لخانة الخدمات ثم اختيار خانة لقاح كورونا.
2- تحديد المستفيد سواءً المستخدم أو أحد تابعيه أو أحد المكفولين، ثم اختيار حجز موعد كورونا.
3- الإجابة عن الأسئلة الصحية.
4- اختيار مركز التطعيم.
5 – حدد تاريخ ووقت التطعيم.
6- تأكيد الموعد.
مراحل حسب الأولوية العمرية
وكان وزارة الصحة أعلنت مؤخرًا بدء المرحلة الثانية من لقاح كورونا للأطفال حسب الأولوية العمرية.
وقالت الصحة : انتهت المرحلة الأولى من تطعيم الأطفال بلقاح كورونا للفئة العمرية من (5-11) عامًا والتي خصصت للفئات الأعلى خطورة منهم، والحمد لله بدأنا اليوم المرحلة الثانية حسب الأولوية العمرية، ونعمل على التوسع فيها بالتدريج، وبعدها تبدأ مرحلة إتاحتها لجميع الأطفال من هذه الفئة العمرية.
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