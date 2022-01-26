كشفت وزارة الصحة عن وجود 120 مركزًا بمختلف مناطق المملكة، لتقديم لقاح كورونا للأطفال.

جاهزية مراكز لقاح كورونا للأطفال

وقالت الصحة، في منشور لها على صفحتها الرسمية بموقع توتير: “منصات انطلاق الأبطال جاهزة. أهلًا بأبنائنا في أكثر من 120 مركزًا تقدم اللقاح للأطفال”.

إصابات اليوم

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، تسجيل (4541) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وتسجيل حالتي وفاة رحمهما الله وأضافت، أنه تم أيضًا تسجيل (5212) حالة تعافٍ ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (611,342) حالة ولله الحمد.