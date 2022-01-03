أكد نجم نادي الاتحاد السابق، صالح الصقري، أن المصري الدولي أحمد حجازي من أسباب نجاح العميد خلال الفترة الماضية، كاشفًا في الوقت ذاته عن أفضل الأندية في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم.

الصقري يُشيد بإمكانيات ودور أحمد حجازي:

وتحدث صالح الصقري عن الاتحاد وصدارته للدوري قائلًا: “العميد اختلف كليًّا بعد قدوم أحمد حجازي الذي بات مقياسًا للاختيارات الأجنبية نوعيًّا، وهو سبب ما عليه الفريق اليوم من نجاح، فهو يمتلك العمود الفقري الأقوى دوريًّا”.

وتابع: “لدي تحفظ على مدرب الاتحاد كوزمين كونترا واعتماده على العامل النفسي على حساب الجانب الفني، فالعامل النفسي ليس كل شيء في كرة القدم، فالعميد يعاني في التنظيم الدفاعي بالرغم من وجود أحمد حجازي الذي سيغيب عن الفريق وسيكون ذلك مؤثرًا بشكل أكبر”.

الأفضل في دوري محمد بن سلمان:

وأضاف: “على كونترا التركيز على تطوير التنظيم الدفاعي، ومحاور الارتكاز فيما يتعلق بالبناء من الخلف، ووضع بصمة فنية واضحة على الفريق.. ولو عاد بي الزمن لتمنيت أنا ألعب بجانب أحمد حجازي، وهو من أميز ثلاثة أجانب بجانب كورنادو وبانيغا”.

واختتم الصقري تصريحاته لبرنامج المنصة عبر إذاعة ألف ألف، قائلًا: “أفضل ثلاثة أندية بعد الاتحاد طبعًا هم الشباب وضمك والطائي انضم لهم مؤخرًا بعد التعاقد مع المدرب لويس سييرا”.