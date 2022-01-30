أوضح صندوق التنمية العقاري أنه يمكن للمستفيدين من القروض التناول عن القرض ولكن بشرط أن يكون الشخص الذي سيتم التنازل له من الأقارب خاصة الدرجة الأولى.

جاء ذلك في رد من الصندوق عبر حساب “العناية بالمستفيدين”، على سؤال مستفيد قال فيه “هل يمكنني التنازل عن قرضي في الصندوق العقاري؟”.

وأجاب صندوق التنمية العقاري بقوله “نعم يحق لمن لديه طلب في الصندوق العقاري التنازل لأحد الأقارب من الدرجة الأولى”.

الصندوق العقاري وسكني

يذكر أن صندوق التنمية العقارية، أعلن في وقت سابق، إيداع أكثر من 818 مليون ريال في حسابات مستفيدي “سكني” من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان و”الصندوق العقاري” لشهر يناير 2022.

وقال الرئيس التنفيذي للصندوق منصور بن ماضي، إن إجمالي الدعم لشهر يناير بلغ 818 ملايين ريال، خُصصت دعماً لأرباح عقود التمويل العقاري المدعُوم.

إجمالي ما تم إيداعه

وأضاف أن إجمالي ما تم إيداعه في حسابات مستفيدي سكني منذ إعلان برنامج التحّول في يونيو 2017 حتى شهر يناير 2022 تجاوز 34.3 مليار ريال، مشيراً إلى التزام الصندوق للعام الخامس على التوالي في إيداع الدعم السكني في موعده المحدد شهرياً دعماً لتحقيق مستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية 2030- رفع نسبة التملك 70% نهاية 2030 وتوفير الحلول السكنية والتمويلية بشكل مستدام عبر بناء الأنظمة والتشريعات الداعمة.

القرض العقاري المدعوم

وأفاد الرئيس التنفيذي للصندوق أن إجمالي المستفيدين من “القرض المدعوم” منذ إعلان التحول حتى نهاية 2021 تجاوز 600 ألف مستفيد في جميع مناطق المملكة، مؤكداً استمرارية الدعم السكني وتسهيل وتبسيط إجراءات تملك المواطنين للسكن من خلال الخيارات التمويلية والسكنية التي يوفرها برنامج القرض المدعُوم.

يُذكر أن صندوق التنمية العقارية يقدم خدمات “القرض العقاري المدعُوم” من خلال أكثر من 43 خدمة إلكترونية عبر البوابة الإلكترونية للصندوق www.redf.gov.sa، إضافة إلى خدمة المستشار العقاري، وأجهزة الخدمات الذاتية في فروع الصندوق على مدار 24 ساعة، كما يقوم مركز الاتصال الموحد 199088 وقنوات التواصل الاجتماعي بالرد على استفسارات وأسئلة المستفيدين عن “القرض المدعُوم”.