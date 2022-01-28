أطلقت وزارة الموارد البشرية و التنمية الاجتماعية عبر الصندوق المجتمعي وبالتعاون مع مجلس الجمعيات الأهلية، مبادرة التخفيف من وطأة الشتاء على المناطق الطرفية والمناطق الأشد برودة، وذلك ضمن المبادرات المجتمعية للصندوق للعام 2022م.

وتهدف هذه المبادرة إلى توفير مستلزمات الشتاء حيث تتضمن الكسوة البطانيات والملابس الشتوية والمدافئ للأسر المحتاجة من مستفيدي الضمان الاجتماعي والجمعيات الأهلية.

المبادرة تشمل 9 مناطق:

وتشمل المبادرة 9 مناطق بالتعاون مع أكثر من 180 جمعية لتنفيذها وتوزيعها المستفيدين بإجمالي يتجاوز 19 مليون ريال، حيث جاءت هذه المساعدات من تبرعات ومساهمات العديد من القطاعات منذ إطلاق الصندوق بالشراكة بين وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والهيئة العامة للأوقاف ومجلس المؤسسات الأهلية ومجلس الجمعيات الأهلية.

وتأتي هذه المبادرة امتداداً للمبادرات التي يدعمها الصندوق المجتمعي منذ إطلاقه مع جائحة كورونا لتخفيف الآثار والتداعيات السلبية من الجائحة، وتوفير حياة كريمة للمواطن والمقيم اتباعاً للمنهج الإسلامي في التكاتف والتراحم بين أفراد المجتمع كافة .