أصدر رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور جلال بن محمد العويسى قراراً بتعيين عبدالعزيز بن عبدالله الصوينع مديراً عاماً للإدارة العامة للاتصال المؤسسي ومتحدثًا رسمياً للهيئة.

خبرات عملية متنوعة:

ويأتي هذا القرار لرفع مستوى التواصل والتفاعل والرد على جميع التساؤلات حول عمل الهيئة والخدمات التي تقدمها، كما يسهم في الإجابة على استفسارات وسائل الإعلام المحلية والخارجية، ومدّها بالمعلومات والإحصاءات ذات الموثوقية العالية، إذ يتمتع الصوينع بخبرات عملية متنوعة في قطاعات الإعلام والعلاقات العامة والتواصل المؤسسي.