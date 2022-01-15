أظهر مقطع فيديو الضباب والأمطار في سماء منطقة الرياض وسط توقعات باستمرار تراجع درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة إلى ما دون الصفر .

وبحسب المقطع الذي نشره حساب العربية الطقس بدأت زخات المطر في الهطول فيما تشكل الغيوم والسحب المنخفضة على مساحات واسعة من المنطقة.

توقعات بتراجع درجات الحرارة

وكان محلل الطقس في مركز الأرصاد عادل قانزلي توقع أن تتأثر أجواء المملكة بكتلة هوائية باردة اعتبارًا من بعد غد الأحد مشيرًا إلى أن المملكة تتأثر خلال موسم الشتاء بالعديد من المنخفضات الجوية التي تؤثر في درجة الحرارة والتي ستنخفض إلى ما دون الصفر المئوي.

حالة الطقس اليوم

وكان المركز توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يستمر هطول الأمطار الرعدية تسبق برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، مكة المكرمة والباحة.

تشكل الضباب صباحًا

كما يستمر الانخفاض في درجات الحرارة على مناطق تبوك، الحدود الشمالية، الجوف، حائل، القصيم وأجزاء من غرب المملكة وشرق ووسط المملكة، في حين لا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة وأجزاء من منطقتي الحدود الشمالية، الجوف وسواحل المنطقة الشرقية.

سرعة الرياح

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزئيين الشمالي والأوسط بسرعة 20-40 كم/ساعة وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 25-50 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزئيين الشمالي والأوسط قد يصل إلى ثلاث أمتار على الجزء الجنوبي, وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي وجنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي بسرعة 20-45 كم/ساعة. وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.