لا تزال الثلوج تتساقط على جبل اللوز في منطقة تبوك فيما تشكلت موجات كثيفة من الضباب في الصباح الباكر الأمر الذي ساعد على تشكيل لوحة طبيعية جميلة تخطف الألباب قبل الأبصار.

فيديو | الضباب يعانق جبل اللوز.. وبياض الثلج زاده جمالًا #الإخبارية pic.twitter.com/lObsOSfCv8

— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 1, 2022

ورغم برودة الأجواء سارع الأهالي في الاستمتاع بأجواء أول أيام العام الجديد والصعود إلى قمة الجبال التي اكتست باللون الأبيض.

تساقط الثلوج على جبل اللوز

وكان المركز الوطني للأرصاد أصدر تنبيهًا عن حالة الطقس بمنطقة تبوك، تضمن توقعًا لتساقط الثلوج، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على جبل اللوز ومركز علقان، مبينًا أن الحالة تبدأ الساعة الثانية من صباح اليوم، وتستمر- بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 9 صباحًا.