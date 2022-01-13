وثق مقطع فيديو لحظة وصول الطفل الكويتي براك حسين إلى المملكة، وذلك بعد صدور أمر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بإجلائه لعلاجه.

وصول طائرة الاخلاء الطبي السعودية الى ارض الكويت لإجلاء الطفل البدون وعلاجة بالسعودية .#امر_ملكي_اخلاء_براك_حسين

pic.twitter.com/rmHtfSALC2 — Sami Alanzi (@s_2mi) January 12, 2022

تفاصيل الحالة:

وبحسب وسائل إعلام كويتية، يعاني براك من انحناء في العمود الفقري يؤثر على عمل القلب، وقد تدهورت حالته الصحية بشكل كبير مؤخرًا، وكان رواد مواقع التواصل دشنوا هاشتاقا لإنقاذ براك منذ حوالي أسبوع.

إخلاء طبي:

ووثق فيديو متداول وصول براك إلى مدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالرياض، لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة له، وذلك بعد نقله بطائرة إخلاء طبي من الكويت للمملكة.