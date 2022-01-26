زف المواطن الكويتي حسين الشمري، نبأ سارًا بشأن ابنه براك حسين الشمري، والذي أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بإخلائه من الكويت إلى السعودية والتكفل بنفقات علاجه.

براك حسين يفتح عينيه

وقال حسين الشمري على حسابه الشخصي بتويتر: “براك حسين ولدكم، فتح عيونه بعد عيوني الحمد لله.. الحمد لله على حياةٍ يُدبرها الله وِفق رحمته وحكمته ولطفه وكرمه”.

وصول براك للرياض

وفي 13 من يناير الجاري، وصل الطفل الكويتي براك حسين إلى المملكة، وذلك بعد صدور أمر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بإجلائه لعلاجه.

وبحسب وسائل إعلام كويتية، يعاني براك من انحناء في العمود الفقري يؤثر على عمل القلب، وقد تدهورت حالته الصحية بشكل كبير مؤخرًا، وكان رواد مواقع التواصل دشنوا هاشتاقًا لإنقاذ براك منذ حوالي أسبوع.

ووثق فيديو متداول وصول براك إلى مدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالرياض، لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة له، وذلك بعد نقله بطائرة إخلاء طبي من الكويت للمملكة.

تفاصيل الجراحة

وكان الدكتور وائل الشايع، جراح العمود الفقري للأطفال والكبار، في مدينة الملك عبدالعزيز الطبية بوزارة الحرس الوطني، أدلى بتفاصيل عملية الطفل الكويتي براك حسين، واصفًا إياها بأنها كانت معقدة.

وأوضح الشايع خلال مقطع فيديو نشرته وزارة الحرس الوطني على موقع تويتر، وفي وقت سابق، أن ما جعل العملية معقدة صغر عمر الطفل براك (4 سنوات)، حيث كان يعاني من ضغط شديد في الحبل الشوكي في منطقة حساسة بالعنق وتحتاج إلى إمكانيات وخبرات في مثل هذه العمليات.