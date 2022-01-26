أعلنت منظمة الصحة العالمية عن تسجيل أكثر من 21 مليون إصابة جديدة بفيروس كورونا في الأيام السبعة الماضية مما يمثل أكبر عدد إصابات مسجّل في أسبوع واحد منذ بدء تفشي الوباء.

خطر مرتفع:

وأكدت منظمة الصحة العالمية أن الخطر المرتبط بمتحور أوميكرون لا يزال مرتفعًا.

وفيات بالملايين:

وكان إحصاء لرويترز قد أظهر يوم أمس الثلاثاء أن أكثر من 350.35 ‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى خمسة ملايين و945623.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق، منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.