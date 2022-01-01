كشف فريق إنجاد للبحث والإنقاذ تفاصيل العثور على الطفل مفقود المدينة، والذي كان قد خرج من منزله لجهة غير معلومة يوم أمس.

وأعلن الفريق نبأ العثور على جثة مفقود المدينة، داعيًا الله له بالرحمة الواسعة ولأهله بالصبر والسلوان.

وقال الفريق : إنا لله وإنا إليه راجعون، تم العثور على مفقود المدينة متوفى.. نسأل الله له أن يكون شفيعًا لوالديه وأن يُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

ظروف اختفاء مفقود المدينة

وأعلن الفريق يوم أمس تلقيه بلاغاً عن طفل مفقود بمنطقة المدينة المنورة خرج مترجلًا من منزلهم إلى جهة غير معلومة وعلى الفور تحرك أعضاء فريق إنجاد للمشاركة في البحث عنه.