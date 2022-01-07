شهدت الساعات القليلة الماضية حالة من الجدل بعد إعلان نادي الهلال عن تمديد عقد لاعبه محمد كنو، قبل أن يكشف النصر عن حصوله على توقيعه رسميًا.

كنو يجدد عقده والنصر يصعد

وكان عقد محمد كنو ينتهي مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بنهاية الموسم الجاري، ودخل الفترة الحرة من عقده التي تسمح له بالتوقيع مع أي ناد، قبل أن تحسم الإدارة الزرقاء الجديد وتؤكد تمديده حتى عام 2025.

وبعد إعلان الهلال تجديد عقد اللاعب، أصدرت إدارة نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر بيانًا رسميًا أكدت أنها اتخذت جميع الإجراءات القانونية اللازمة تجاه توقيع الأزرق مع كنو، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الغرامة والإيقاف ينتظران محمد كنو والهلال

وكشف أحمد الأمير، القانوني الرياضي والباحث في لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن العقوبات المتوقعة على محمد كنو والهلال، بعد توقيعه لنادي النصر أيضًا.

وقال: “حسب ما هو موضح في إعلان نادي النصر، أن كنو وقع عقدًا مع النصر بعد دخوله الفترة الحرة من عقده مع ناديه السابق، وبالتالي توقيع كنو لعقد جديد مع ناديه السابق بعد توقيعه للنصر، يعتبر بمثابة الإنهاء لعقده مع النصر في الفترة المحمية بدون سبب مشروع”.

وأضاف: “وبالتالي يترتب على ذلك الإنهاء غير المشروع من قبل كنو عقوبات رياضية وتعويض مالي حسب ما هو متفق عليه في عقده مع النصر، وهنا تقع العقوبات الرياضية على اللاعب بالإيقاف لمدة تتراوح ما بين ٤-٦ أشهر”.

وواصل أحمد الأمير حديثه عن عقوبات محمد كنو والهلال قائلًا: “كذلك هناك عقوبات على ناديه الجديد بمنع من التسجيل لفترتين، ويعتبر النادي الجديد متضامنًا مع اللاعب في دفع مبلغ التعويض المالي”.