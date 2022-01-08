أوضحت تقارير إعلامية أن اللاعب عبدالإله المالكي لاعب نادي الاتحاد قد يتعرض لعقوبة مالية من قبل لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم؛ وذلك بسبب ما بدر منه بعد مباراة الفيحاء في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

غرامة مالية ستوقع على عبدالإله المالكي:

وكشف رياض المزهر، مراسل قنوات SSC الرياضية، أن النجم عبد الإله المالكي، رفض إجراء المقابلة الإعلامية، مضيفًا: “تأكد انضمامه إلى الهلال”.

حيث ستوقع غرامة مالية قدرها 20 ألف ريال على اللاعب بعد أن رفض إجراء المقابلة الإعلامية الرسمية مع الناقل الحصري لمباريات الدوري السعودي للمحترفين.

المالكي يغادر إلى الهلال:

وفي وقت سابق، تحدث أنمار الحائلي رئيس نادي الاتحاد للإعلامي علاء سعيد عبر حسابه في “تويتر” قائلًا: “اللاعب لن يستمر مع الاتحاد في جدة وسينتقل إلى الرياض لظروف عائلية وأتمنى له التوفيق”.

وكان جمهور نادي الاتحاد وجه صافرات استهجان للاعب عبدالإله المالكي في مباراة الاتحاد والفيحاء، التي أُقيمت مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الـ16 من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.