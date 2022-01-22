استعدت المدارس لاستقبال الطلاب والطالبات حضوريًّا للمرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال، عبر العديد من الإجراءات الاحترازية والآليات التي سبق أن أعلنت عنها لضمان عودة آمنة للجميع.

نماذج تشغيلية:

وتتضمن آلية العودة تطبيق النماذج التشغيلية للمدراس وفق أعداد الطلبة في الفصول الدراسية، ويشمل ذلك، وفق الدليل الإرشادي بشأن العودة الحضورية للدراسة، العودة الحضورية الكاملة في مدارس المستوى المنخفض (التي تسمح مساحتها بتحقيق التباعد)، وكذلك متابعة سير العملية التعليمية، وتأمين المعقمات والكمامات وغرف العزل وإرشادات تطبيق الإجراءات الاحترازية.

مرونة في التطبيق:

وتسري القواعد، وفق مرونة في التطبيق العملي، بما يوفر مرونة في الانتقال بين التعليم الحضوري والتعليم عن بعد، بحسب النموذج التشغيلي لكل مدرسة.

3 محاور:

وتعود الدراسة حضوريًّا لطلاب وطالبات الابتدائية ورياض الأطفال بما يتوافق مع تقارير ودراسات منظمة لأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، التي تحذر من استمرار إغلاق المدارس، وتعطل تعلّم الأطفال بسبب جائحة كورونا، حيث تشمل خطة وزارة التعليم في هذا الشأن 3 محاور تستهدف التهيئة النفسية للطلبة وأولياء أمورهم، وجاهزية أعمال الصيانة والنظافة في المدارس واستعداداتها للعودة، إلى جانب تطبيق الإجراءات الصحية المعتمدة من هيئة الصحة العامة “وقاية”؛ بما يسهم في الحفاظ على سلامة الطلبة وأسرهم والمجتمع، وتأمين البيئة المدرسية لاستكمال رحلتهم التعليمية حضوريًّا.

النقل المدرسي:

أما بالنسبة إلى الإجراءات المتبعة في النقل المدرسي، تنظيف اليدين جيدًا بالمعقم قبل وبعد الخروج من الحافلة، وتغطية الأنف والفم أثناء السعال والعطاس، وترك مساحة مقعد على الأقل بين أي طالب وآخر.

ومن بين الإجراءات، تجهيز الحافلات بالمعقمات لضمان عملية نظافة الأيدي، وتجنب لمس العينين والأنف بأيدٍ غير مغسولة، والتأكد من تعقيم الطالب لليدين وارتداء الطلبة الكمامة، بالإضافة إلى ضرورة التزام الطلبة بالمقعد طوال وقت الرحلة.

وأكدت وزارة التعليم، أن من بين الإجراءات المتبعة، الحرص على التهوية الجيدة للحافلة وفتح النوافذ، بالإضافة إلى تطهير الحافلة بعد خروج الطلاب يوميًّا.

وقاية:

كذلك تنص الضوابط العامة لتشغيل المدارس في المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال على مجموعة من الضوابط التي تسهم في تحقيق عودة حضورية آمنة، من بينها الالتزام بالاحترازات والبروتوكولات الصحية في المدارس المعتمدة والمحدثة من (وقاية)، ومتابعة مدير المدرسة واللجان المعنية للوضع الصحي للمدارس ومنسوبيها مع التوجيه بإجراء المسحات عند الحاجة.

وأيضًا العمل على تخصيص غرف للعزل وفق الاشتراطات المحددة من وزارة الصحة ووضع إجراءات للتعامل مع الحالات المشتبه بها، إضافة إلى استثمار مرافق المدرسة لتقسيم الفصول؛ بهدف تحقيق أقل مستوى تشغيلي، بما يتضمن الأولوية لفصول الصفوف الأولية، واستبعاد الأنشطة الصفية أو غير الصفية التي لا تحقق التباعد الجسدي، وتعقيم الفصول ومرافق المدرسة يوميًّا قبل دخول الطلبة وبعد خروجهم من المدرسة.

الحضور والانصراف:

وفي شأن إجراءات الحضور والانصراف، فسيتم تنظيم عملية الدخول والخروج للمدرسة عند بداية ونهاية الدوام، وتهيئة أماكن كافية لتقييم الحالة الصحية للطلبة والكادر التعليمي قبل الدخول للمدرسة، وعدم السماح لأي طالب أو موظف بالدخول إلا بارتداء الكمامة الطبية أو القماشية ووضع علامات أرضية لمكان وقوف الطلبة.

وتضمن الإجراءات عزل الطلبة بسرية في حال عدم وجود أي عارض يدل على الإصابة، واستخدام بوابات متعددة ومنفصلة لدخول وانصراف الطلاب، وإلغاء الاصطفاف الصباحي وتوجيه الطلاب إلى فصولهم مباشرة، وإعادة ترتيب الفصول الدراسة وفق ما يحقق المسافة الآمنة، وتهوية الفصول جيدًا وفتح النوافذ، والاستفادة من المعامل وغرف مصادر التعلم كفصول دراسة، ومنع تبادل الأدوات الخاصة.