أعلن نادي الفتح عن تعاقده رسميًّا مع أيمن الخليف لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

الفتح يعزز صفوفه بأيمن الخليف:

وأنهت إدارة نادي الفتح إجراءات التعاقد رسميًّا مع أيمن الخليف صاحب الـ24 عامًا، حيث وقع على عقد احترافي مع الفريق الأول لكرة القدم يمتد حتى عام 2025.

وبدأ أيمن الخليف مشواره مع الفئات السنية بنادي هجر، ثم انتقل إلى النادي الأهلي، ومنه إلى الوحدة، ومثل المنتخبات السنية المختلفة، وكان آخرها مشاركته مع الأخضر في دورة الألعاب الأولمبية “أولمبياد طوكيو”.

عمار الدحيم مستمر حتى 2025:

كما أعلنت إدارة نادي الفتح عن تجديد عقد عمار الدحيم للاستمرار مع الفريق الأول لكرة القدم حتى 2025، وذلك بعد المستويات الجيدة التي قدمها مع النموذجي منذ قدومه من الاتحاد في نهاية سبتمبر 2020.

وقدم الدحيم شكره وتقديره لإدارة النادي، على سعيها الدائم لتوفير كل سبل الراحة للأعضاء الفريق، مؤكدًا أن مسألة تجديد العقد الاحترافي تمت بسهولة عطفًا على الرغبة المتبادلة بين الطرفين.