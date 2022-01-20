تمكن الفريق الكروي الأول بنادي الفتح، من فرض نتيجة التعادل على نادي الشباب بهدف لكل فريق، وذلك ضمن مباريات الجولة الثامنة عشرة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

نتيجة الشوط الأول من مباراة الشباب والفتح

وكان الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وفي الشوط الثاني، افتتح النيجيري أوديون إيجالو التقدم لـ الليث في الدقيقة الـ66.

ولم ينجح الليث في الحفاظ على تقدمه، ليتمكن اللاعب مراد باتنا من إحراز هدف التعادل للنموذجي في الدقيقة الـ79.

التعادل الثالث على التوالي لليث

وانتهت المباراة بالتعادل بهدف لكل فريق، حيث أصبح رصيد الليث بعد التعادل الثالث على التوالي في دوري المحترفين، 34 نقطة في المركز الثاني، بينما أصبح رصيد الفتح 18 نقطة في المركز الثاني عشر.