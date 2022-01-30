دافع الإعلامي الرياضي وليد الفراج عن قرار خالد البلطان رئيس نادي الشباب ببيع اللاعب النيجيري أوديون إيجالو للجار نادي الهلال، في صفقة تفاجأ بها جميع الشبابيين في الموسم الحالي.

جماهير الشباب لم توافق على رحيل إيجالو

وكانت جماهير الشباب أعربت عن دهشتها من بيع اللاعب النيجيري ومتصدر قائمة هدافي دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، لمنافس ينافس الشباب على لقب الدوري بالموسم الحالي.

وقال الفراج اليوم الأحد عبر حسابه في “تويتر” : “يملك خالد البلطان تاريخًا وسجلًا حافلًا كرئيس ناجح، رغم الظروف التي لم تكن عادلة مع جميع منافسيه طوال تاريخه، لست عاطفيًا لكي أحكم على تجربته، في موسم أو صفقة لكنني متأكد من أن حقائق الوضع المالي في نادي الشباب، قد دفعته لقرارات صعبة، ورغم هذا كله لا تأمن البلطان، فهو لا يستسلم بسهولة”.

تعليق المهاجم النيجيري بعد انضمامه لـ الهلال

وفي سياق آخر، وجه أوديون إيجالو أول رسالة منه لجماهير نادي الهلال، وذلك بعد توقيعه لـ أزرق العاصمة قادمًا من نادي الشباب بفترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وقال اللاعب النيجيري عبر حسابه في “تويتر” :” قصة جديدة لي بمسيرتي، مصيري الآن معكم”.

ونشر الحساب الرسمي لـ الهلال أمس السبت في “تويتر” مقطع فيديو عن صفقة المهاجم النيجيري قائلًا: “النسر هلالي”.