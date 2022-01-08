أوضحت وزارة الصحة الفرق بين أعراض نزلات البرد والإنفلونزا وكورونا.

أعراض البرد:

وقالت الصحة عبر تويتر إن الأعراض الشائعة للبرد هي العطس وسيلان أو انسداد الأنف وهي بأعراض بسيطة لا تستدعى زيارة المستشفى.

أعراض كورونا:

أما كورونا فمن أعراضه فقد حاسة الشم والتذوق واحتقان في الحلق وقد يسبب مضاعفات خطيرة، مشيرةً إلى أن استكمال أخذ جرعات اللقاح يساهم في الوقاية من الأعراض الخطيرة.

أعراض الإنفلونزا:

بالنسبة إلى الإنفلونزا فمن أعراضها الصداع والخمول العام في الجسم والقشعريرة والشعور بالبرد وقد تسبب التهاب رئوي ويمكن الوقاية من مضاعفاتها الخطيرة بأخذ التطعيم الموسمي.