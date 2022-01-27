يحتاج المنتخب السعودي الأول لكرة القدم إلى الفوز على منتخب اليابان ظهر يوم الثلاثاء المقبل وذلك لضمان الصعود رسميًا إلى نهائيات كأس العالم 2022 في قطر، للمرة السادسة في تاريخه.

موعد مباراة الأخضر ضد اليابان

وسوف تُقام مباراة المنتخب السعودي ضد اليابان ظهر الثلاثاء الأول من فبراير، في تمام الواحدة ظهرًا بتوقيت المملكة في ملعب سايتاما 2002 في العاصمة طوكيو.

ويسعى المنتخب السعودي للفوز والوصول إلى النقطة رقم 22 ليضمن مباشرة تأهله الرسمي لـ كأس العالم في قطر، وبفارق سبع نقاط عن المنتخب الياباني صاحب المركز الثاني.

شكل مجموعة الأخضر في حال الفوز على اليابان

وقبل نهاية التصفيات، بجولتين سيكون الأخضر ضمن التأهل في حال الفوز على اليابان، حتى وإن نجح المنتخب الياباني في الفوز في الجولتين التاسعة والعاشرة، فسوف يُصبح رصيده 21 نقطة، بينما يكون رصيد المنتخب السعودي 22 نقطة بشرط الفوز على اليابان، وتحقيق أي نتيجة أخرى أمام منتخبي الصين وأستراليا في آخر جولتين من التصفيات.

واليوم، نجح المنتخب السعودي في تحقيق فوز ثمين على منتخب عمان بهدف دون رد، ضمن مباريات الجولة السابعة من تصفيات آسيا المؤهلة لـ كأس العالم 2022 في قطر.

وأحرز فراس البريكان، الهدف الوحيد للأخضر في الدقيقة الـ48.

ونجح البريكان في تتبع كرة سلطان الغنام التي ارتدت من حارس مرمى عمان ليسددها البريكان معلنًا عن الهدف الأول للأخضر.

وأصبح رصيد المنتخب السعودي بعد الفوز 19 نقطة متربعًا على صدارة المجموعة الثانية بالتصفيات، بينما تجمد رصيد منتخب عمان عند سبع نقاط.