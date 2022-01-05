وثق مقطع فيديو متداول لحظة انضمام عناصر من الشرطة في كازاخستان إلى صفوف المتظاهرين الذين خرجوا في الشوارع منذ الأمس احتجاجًا على ارتفاع أسعار الوقود.

وبحسب المقطع حاصر المتظاهرون مقر الشرطة في مدينة أتيراو فما كان من الضباط وأفراد القوة الموجود إلا أن انخرطوا في صفوف المتظاهرين وسط ترحيب وحفاوة كبيرين.

مظاهرات كازاخستان

وكانت كازاخستان شهدت منذ مطلع الشهر الجار موجة احتجاجات بدأت بطرح مطالب اقتصادية وتحولت خلال اليومين الأخيرين إلى اشتباكات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن بعدد من المدن وخاصة ألماتي، ما دفع الرئيس قاسم جومارت توكاييف لإقالة الحكومة وإعلان حالة الطوارئ في عدد من المناطق، بما فيها العاصمة نور سلطان كما أعلن عن توليه رئاسة مجلس الأمن الوطني.

2022 Kazakistan Assaltano gli organi governativi https://t.co/hcmufHxHap pic.twitter.com/l0SjDQZAcE — @d_essere fit 88 the returns (@dessere88) January 5, 2022

وأفادت مصادر روسية أن مجموعة من المتظاهرين حاولت الاستيلاء على مقر للشرطة في ألماتي، بينما ردت قوات الأمن بإطلاق النار واستخدام القنابل الصوتية.

سحب الأموال من البنوك

وبحسب وكالة سبوتنيك الروسية فقد تسارع سكان نور سلطان لسحب الأموال من البنوك على نطاق واسع وسط توقف المدفوعات غير النقدية بسبب انقطاع الإنترنت.

وأشعل المتظاهرون النيران في مقر الإقامة الرئاسية في ألماتي وسمع دوي طلقات هناك، مع استمرار الحريق في مبنى بلدية ألماتي بكامله.

كما تسببت المظاهرات في احتراق 120 سيارة، من بينها 33 سيارة إسعاف وعربة إطفاء خلال أعمال الشغب في ألماتي.