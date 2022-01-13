انتهت، منذ قليل، مباراة الفيحاء والفتح في افتتاح منافسات الجولة الـ17 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بالتعادل السلبي بين الفريقين.

تعادل الفيحاء والفتح سلبيًا

وبدأت مباراة الفيحاء والفتح التي أُقيمت على ملعب مدينة المجمعة الرياضية بشكل سريع من الفريقين، وكاد مراد باتنا أن يهز شباك الفريق الفيحاوي من تسديدة عند الدقيقة 20، إلا أن الحارس ستويكوفيتش تألق وحولها إلى ركنية.

وانحصر اللعب في وسط الملعب، وسط محاولات قليلة للفريقين، ليُخيم التعادل السلبي على أحداث الشوط الأول من مباراة الفيحاء والفتح.

محاولات مستمرة

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، كاد الفيحاء أن يهز الشباك من كرة ثابتة، إلا أن العارضة منعته من التسجيل عند الدقيقة 55، وتدخل حارس الفتح كوفال على مالك العبدالمنعم عند محاولته إبعاد الكرة من خارج المنطقة عند الدقيقة 57.

وأثارت اللقطة حالة من الجدل، وسط مطالبة بمعاقبة الحارس، قبل أن تُستكمل المباراة، وضغط الفريقان أملًا في تسجيل هدف وخطف الثلاث نقاط، ولكن لم تنجح محاولاتهما لتنتهي مواجهة الفيحاء والفتح بالتعادل بدون أهداف.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء رصيده إلى 22 نقطة في المركز السابع بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما وصل رصيد الفتح إلى 17 نقطة في المركز الـ11.