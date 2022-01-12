يفتتح فريقا الفيحاء والفتح غدًا الخميس مباريات الجولة الـ17 من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرًا بتوقيت المملكة على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.

نتيجتا الفتح والفيحاء بالجولة الـ16:

وكان الفتح خسر من فريق الرائد يوم السبت الماضي بنتيجة ثلاثية مقابل هدفين، في الجولة الـ16 دوريًّا، بينما خسر الفيحاء يوم الجمعة الماضية من نادي الاتحاد بنتيجة هدفين دون رد.

ويحتل الفريق البرتقالي المركز السابع في جدول ترتيب دوري المحترفين برصيد 21 نقطة، بينما يتواجد فريق الفتح في المركز الرابع عشر برصيد 16 نقطة.

اختتام مباريات الجولة الـ16 أمس:

وكانت مباريات الجولة الـ16 من دوري المحترفين اختُتمت أمس الثلاثاء، بفوز الهلال على الطائي برباعية دون رد، بينما تعادل الأهلي مع الفيصلي بنتيجة هدفين لكل فريق.