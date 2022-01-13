حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء رقمًا مميزًا في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد تعادله مع الفتح اليوم.

رقم مميز لنادي الفيحاء

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء في تحقيق أطول سلسلة له من عدم الخسارة على ملعب ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

ووصل الفريق الفيحاوي إلى 10 مباريات دون خسارة على ملعبه، حيث نجح في تحقيق الفوز في 5 مباريات، فيما خيم التعادل على نتيجة الـ5 مواجهات الأخرى، الأمر الذي يُحفز لاعبيه على مواصلة التألق هذا الموسم.

التعادل يحسم مواجهة اليوم

وانتهت، منذ قليل، مباراة الفيحاء والفتح في افتتاح منافسات الجولة الـ17 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بالتعادل السلبي بين الفريقين، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ورفع الفريق الفيحاوي رصيده إلى 22 نقطة في المركز السابع بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما وصل رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح إلى 17 نقطة في المركز الـ11.