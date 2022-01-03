أعلن نادي الفيحاء عن غياب 5 لاعبين في صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال مباراة الاتحاد المقبلة؛ بسبب معاناتهم من إصابات مختلفة.

غيابات الفيحاء ضد الاتحاد:

وكشف نادي الفيحاء عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن غياب مهاجمه البرازيلي رامون لوبيز لمدة من 4 إلى 6 أسابيع، بسبب تعرضه لتمزق في عضلة الفخذ.

ويُعاني بندر ناصر من تمزق في العضلة الضامة من الدرجة الثانية، ويحتاج لفترة تأهيل من 4 إلى 6 أسابيع، فيما تعرض فواز الطريس لتمزق في العضلة الضامة من الدرجة الأولى، وسيغيب لفترة من أسبوعين إلى 4 أسابيع.

ويخوض عبدالملك الشمري المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي، بعد إجرائه لعملية جراحية في العضلة الضامة، فيما يُعد يوسف الحربي في الفترة الأخيرة من التأهيل بعدما أجرى عملية جراحية في الركبة، ليقتربا من المشاركة مع الفيحاء.

الفريق البرتقالي يستعد لمواجهة الاتحاد:

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء لمواجهة نظيره الاتحاد، مساء يوم الجمعة المقبل، في إطار مواجهات الجولة الـ16 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وينفرد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بصدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 32 نقطة، ويملك مباراة مؤجلة ضد الهلال، فيما يقع الفريق البرتقالي في المركز السادس برصيد 21 نقطة.