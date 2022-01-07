انتقد مجلس إدارة النادي الفيصلي، الحكم الهولندي داني ماكييلي الذي أدار مباراة السوبر السعودي أمس ضد نادي الهلال.

سبب استياء الفيصلي من حكم مباراة السوبر:

وكان الحكم الهولندي طرد اللاعب الرأس أخضري جوليو تفاريس في الدقيقة الـ41 من عمر الشوط الأول وذلك بعد احتكاك تم بينه وبين الكوري الجنوبي جانغ هيون سو لاعب نادي الهلال.

وجاء نص بيان عنابي سدير كالتالي: “إدارة النادي تُبدي استياء كبير بسبب الأخطاء التحكيمية الفادحة التي أدت إلى خسارة نقاط ثمينة في مباريات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وخاصة المباراة أمام الطائي، التي تم تجاهل ضربتي جزاء صحيحتين لـ الفريق، وكذلك لقاء الهلال في الدوري يوم الجمعة الماضية، حينما أخطأ الحكم ولم يطرد لاعبين من الهلال مع وجود تقنية VAR التي من شأنها تساعد الحكم على اتخاذ القرار الصحيح”.

طرد تفاريس أثر بالسلب على الفريق

وأضاف البيان: “لعل ما حدث مساء أمس يعد استمرارًا لسابقه، حيث خسرنا بطولة السوبر التي كانت في متناولنا وكنا قاب قوسين أو أدنى من تحقيقها، ولكن بسبب صافرة ظالمة قضت بطرد لاعبنا الخلوق تفاريس ليُحرم الفريق من أحد أهم أعمدته، وقد أجمع خبراء التحكيم على أنها قرارات تحكيمية خاطئة ومؤثرة”.

وتابع بيان الفيصلي: “تهدف إدارة النادي من هذا البيان، إلى نهوض الاتحاد السعودي لكرة القدم بمسؤوليته تجاه هذه الأخطاء الفادحة ويستثمر التقنيات الحديثة لترسيخ مبادئ الاحتراف والمهنية ويضمن عدالة المنافسة في كل مسابقاته، لاسيما وأن الكرة السعودية محط أنظار متابعي كرة القدم الخليجية والعربية والآسيوية، بل والعالمية وكلنا ثقة في الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، وياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، الذين يستشعرون تمامًا حجم الجهد والعمل الذي يُقدم للأندية”.