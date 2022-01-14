كشف الإعلامي وليد الفراج أن النادي الفيصلي تقدم باحتجاج ضد النادي الأهلي بسبب إشراك الأخير للاعبين مصابين بـ فيروس كورونا في مباراة الفريقين الثلاثاء الماضي بالجولة الـ16 لبطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

#وليد_الفراج: #الفيصلي يحتج على مشاركة حمدي النقاز ويملكون مستندات لم تُقدم من قبل ، هل تم تسريبها من الزمالك! .. كما تم الاحتجاج على مشاركة لاعبين من #الأهلي بسبب إصابتهما بكورونا 😥

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الفيصلي يحدد هوية اللاعبين

وقال الفراج في برنامج ” أكشن مع وليد” إن عنابي سدير احتج ضد مشاركة كل من محمد الربيعي وعبدالباسط هندي لأنهما لم يستكملا فترة الحجر الصحي لمدة 7 أيام.

احتجاج ضد مشاركة حمدي النقاز

كما احتج عنابي سدير كذلك على مشاركة اللاعب التونسي حمدي النقاز المنضم لـ الراقي قادمًا من نادي الزمالك المصري كصفقة انتقال حر، لكن الفراج أشار إلى أن عنابي سدير يملك وثائق تؤكد أن الأهلي تعاقد مع النقاز وهو لاعب غير حر.

وكانت المباراة بين الفريقين انتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة هدفين لكل فريق.