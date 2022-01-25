كشف نادي الفيصلي تفاصيل الإصابات التي تعرض لها ثنائي الفريق الأول لكرة القدم، أحمد الكسار ومحمد الصيعري خلال مباراة الاتحاد الماضية.

تفاصيل إصابة الكسار والصيعري

وأوضحت الأشعة التي أجراها أحمد الكسار، عن تعرضه لتمزق في العضلة الخلفية للفخذ من الدرجة الأولى؛ وحاجته للعلاج والتأهيل لمدة أسبوعين تحت إشراف الجهاز الطبي بنادي الفيصلي.

وأثبتت الفحوصات الطبية التي خضع لها محمد الصيعري، تعرضه لتمزق في العضلة الخلفية للفخذ من الدرجة الثانية، وسيحتاج إلى العلاج والتأهيل لمدة أربعة أسابيع، قبل العودة إلى التدريبات الجماعية.

الفيصلي في دوري محمد بن سلمان

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي قد خسر ضد نظيره الاتحاد بصعوبة بهدف دون رد، ضمن منافسات الجولة الـ18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل عنابي سدير المركز الـ15 وقبل الأخير في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 16 نقطة، وذلك قبل مباراته ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك بعد فترة التوقف الدولي.