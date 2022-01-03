استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، في مقر الإمارة بجدة، رئيس مجلس مديري شركة مطارات جدة المهندس رائد بن إبراهيم المديهيم، والرئيس التنفيذي لشركة مطارات جدة المهندس ريان بن وضاح طرابزوني، والمدير العام التنفيذي لمطار الملك عبدالعزيز الدولي عصام بن فؤاد نور.

الفيصل يتابع أعمال شركة مطارات جدة

واستمع الأمير خالد الفيصل إلى شرح عن أعمال شركة مطارات جدة، التي تشرف على تشغيل وإدارة مطار الملك عبدالعزيز الدولي، ودورها في تطويره وفق أحدث المواصفات وأعلى المعايير العالمية، وتعزيز دوره ليكون في مقدمة أفضل المطارات الإقليمية والدولية الرائدة، بما يسهم في تعزيز تجربة المسافرين، بمفهوم عصري جديد ومبتكر، ليصبح واجهة مشرفة لزوار المملكة.

مطار الملك عبدالعزيز

يذكر أن شركة مطارات جدة بدأت أعمالها رسميًا مطلع يناير الجاري، وتعد إحدى الشركات التابعة لشركة “مطارات القابضة”، التي أُنشئت ضمن برنامج نقل الأصول والتحول المؤسسي لمطارات المملكة؛ لتتولى مسؤولية إدارة وتشغيل مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة.