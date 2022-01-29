دشن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمس (الجمعة) مشروع تطوير منتزه العين الحارة بمركز غميقة التابع لمحافظة الليث، وذلك بعد أن وجّه سموه بإعادة تأهيل الموقع بعد أن غمرته مياه الأمطار الغزيرة التي هطلت على المحافظة قبل عدّة أعوم، كما وجه بتشكيل فريق عمل لدراسة كيفية حمايته من الأمطار والسيول.

منتزه العين الحارة

واستمع أمير منطقة مكة المكرمة خلال الافتتاح الذي حضره أمين محافظة جدة صالح التركي، إلى شرح مفصل عن منتزه ” العين الحار” الذي يُعد من أهم وأبرز مواقع الاستشفاء العلاجية والسياحية بالمنطقة، ويرتفع عن سطح الأرض بمقدار 165 مترًا ، فيما تتجاوز مساحته 49 ألف متر مربع، ويحوي 19 عينًا تتراوح درجة الحرارة فيها مابين 80 إلى 85 درجة مئوية.

مسطحات خضراء بمساحة 20 ألف متر مربع

وتجوّل الأمير خالد الفيصل في مكونات المنتزه، والذي يحوي مسطحات خضراء بمساحة 20 ألف متر مربع مجهزة بشبكة ري أوتوماتيكية، كما تم تزويد الموقع بالإنارة وألعاب الأطفال ومظلات خشبية ودورات مياه وممرات للمشاة، وقد شملت أعمال إعادة التأهيل تكسيات من الحجارة الطبيعية لأرضيات وجوانب المجرى وتنفيذ جلسات خشبية بمساحة 400 متر مربع وغرف خشبية (غرف ساونا) ، ولحماية المنتزه من أخطار السيول تم إنشاء حائط حماية خرسانية بطول 400 مترٍ.