أعلنت شرطة الرياض القبض على شخصين قاما بالاعتداء على أحد المارة وسلبه ما بحوزته.

تفاصيل الواقعة:

وصَرَّحَ المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، بأن الجهة المختصة بشرطة المنطقة تمكَّنت من تحديد هوية شخصين ظهرا في مقطع فيديو في حادثة اعتداء على أحد المارة وسلبه ما بحوزته بعد دهسه بمركبة مسروقة (تم استردادها)، والقبض عليهما، وهما مواطنان، تبين من إجراءات الاستدلال أنهما ارتكبا حوادث بذات النمط والسلوك الإجرامي، وجرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

توجيه من النائب العام:

وفي وقت سابق، أوضحت النيابة العامة أنه بناءً على ما تم رفعه من قبل مركز الرصد النيابي بشأن مقطع فيديو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر محتواه قيام شخصين بدهس رجل والاعتداء عليه، فقد وجه النائب العام بالتحقق من محتوى الفيديو والقبض على جميع المتورطين بالاعتداء، ومباشرة التحقيق معهم على الفور تمهيداً لإحالتهم للمحكمة المختصة لينالوا جزاءهم.

وأكد المصدر أن قضايا الاعتداء على الأشخاص، تُعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.

وشدَّد المصدر على أن النيابة العامة ستلاحق كلَّ من يُعرِّض سلامة الأشخاص والممتلكات للخطر وفقاً لمقتضيات النظام، وستجرّم كافة السلوكيات التي تروّع الآمنين وتمس سكينتهم وحقوقهم المصونة شرعاً ونظاماً. وستقدّم للمحاكمة كل من ساهم في إتيان هذه الأفعال بشكل مباشر أو عن طريق الاتفاق أو التحريض أو المساعدة لينالوا جزاءهم العادل.