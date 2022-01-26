أعلنت شرطة منطقة الرياض القبض على شخص بحالة غير طبيعية ظهر في مقطع فيديو مدعيًا النبوة وتضمن ألفاظًا نابية، وصدم مركبات في طريق عام، وتهديد المارة بسلاح أبيض.

تفاصيل الواقعة:

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض بأن الجهات الأمنية قبضت على مواطن ظهر في مقطع فيديو مدعيًا النبوة وتضمن ألفاظًا نابية وعبارات خارجة عن الآداب العامة، إضافة إلى صدم مركبات في طريق عام وتهديد المارة بسلاح أبيض.

في حالة غير طبيعية:

وتبين من إجراءات الاستدلال أنه في حالة غير طبيعية وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية وإحالته إلى النيابة العامة.