أعلنت قوة المهمات والواجبات بشرطة منطقة المدينة المنورة القبض على مقيم؛ لجمعه الأموال بغرض تحويلها إلى خارج المملكة بطرق غير مشروعة.

تفاصيل العملية:

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة بأن قوة المهمات والواجبات بشرطة المنطقة قبضت على مقيم من الجنسية الإثيوبية لجمعه الأموال بغرض تحويلها إلى خارج المملكة بطرق غير مشروعة.

إحالة إلى النيابة:

وأضاف أنه عُثر بحوزة المقيم على مبلغ 551.825 ريالًا ومصوغات ذهبية و215 شريحة اتصال، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية وإحالته إلى النيابة العامة.