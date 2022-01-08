صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير بأن الجهات الأمنية قبضت على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية؛لإيوائه في منزله بمدينة أبها (12) مخالفا لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، وجرى إيقافهم واُتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية وإحالتهم لجهة الاختصاص، ومن آواهم إلى النيابة العامة.

من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف:

وأكد المتحدث الإعلامي أن كلَّ من يُسهِّل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفِّر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة (15) سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

وأوضح أن هذه الجريمة تعدُّ من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثاً الجميع على الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.