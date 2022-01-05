أعلنت شرطة منطقة الرياض أنه تم القبض على (4) مواطنين؛ لاستيلائهم على (14,319,790) ريالًا من مركبة نقل أموال.

تحديد هويتهم والقبض عليهم:

وكشف المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، عن استرداد (14,319,790) ريالًا مسروقةً ومخبَّأةً في منطقة صحراوية بمحافظة الرين، إثر حادثة سطوٍ مسلّح وقعت بتاريخ 25/ 5/ 1443هـ على مركبة نقل أموال استولى خلالها الجناة على ما تحويه من أموال، وتم تحديد هويتهم والقبض عليهم، وهم (4) مواطنين ضبط بحوزتهم السلاح المستخدم في الجريمة ومواد مخدّرة، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.