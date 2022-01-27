عقد مجلس القضاء الإداري جلسته عبر الاتصال المرئي أمس, برئاسة معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، وحضور أصحاب الفضيلة أعضاء المجلس.

جدول أعمال مجلس القضاء الإداري

وأوضح الأمين العام للمجلس الشيخ الدكتور علي بن أحمد الأحيدب, أن المجلس ناقش عددًا من الموضوعات المتعلقة بشؤون ديوان المظالم والقضاء الإداري مما أُدرج على جدول أعماله من مواضيع، حيث أقر مجلس القضاء الإداري تأليف الإدارة العامة للتفتيش القضائي وإعادة تشكيل عدد من الدوائر القضائية بمحاكم ديوان المظالم.

وأضاف أن المجلس أقر تسمية رؤساء ومساعدي محاكم الاستئناف الإدارية والمحاكم الإدارية وندب عدد من أصحاب الفضيلة القضاة لمكتب الشؤون الفنية والمحكمة الإدارية العليا وتشكيل عدد من المحاكم.