تشهد سماء السعودية، مساء اليوم الأربعاء، ظاهرة القمر الأحدب مقترنًا بعنقود الثريا.

ظهور القمر الأحدب المتزايد:

وقالت الجمعية الفلكية بجدة، على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: “يُرصد بسماء السعودية والوطن العربي بعد غروب الشمس اليوم الأربعاء 12 يناير 2022 وبداية الليل، القمر الاحدب المتزايد مقترنًا بعنقود الثريا وقرب نجم الدبران وجميعها منتظمة في مثلث سماوي”.

وأضافت الجمعية: “لن يشاهد عنقود الثريا من داخل المدن بالعين المجردة لذلك هناك حاجة لاستخدام المنظار أو التصوير”.

ما هو القمر الأحدب المتزايد؟

ظاهرة تحدث للقمر عندما يدور حول الأرض، حيث يغير أطواره بطريقة منظمة وذلك يجعل رؤية كافة تضاريسه بوضوح من خلال التلسكوب.

وطور الأحدب المتزايد هي أحد أطوار القمر، وتحدث عندما يحل الظلام ويضيء في وقت مبكر من المساء، حيث يكون أكثر من نصفه مضاء بنور الشمس، ويكون على شكل حرف D.