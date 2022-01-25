أوقفت القوات الخاصة للأمن البيئي (11) مخالفًا لنظام البيئة، (8) مواطنين، و(3) مقيمين من الجنسية السورية والماليزية والأردنية، لإشعالهم النار في غير الأماكن المخصصة لها في عدد من مناطق المملكة.

جهود القوات الخاصة للأمن البيئي

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم، مبينًا أن عقوبة إشعال النار في غير الأماكن المخصصة لها غرامة تصل إلى (3000) ريال.

وحث الرائد المالكي الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.