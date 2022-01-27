أصبح النادي الأهلي المصري أكثر المتضررين من بطولة كأس أمم إفريقيا “الكان” المقامة في الكاميرون، قبل مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية 2021.

الأهلي يستعد لمونديال الأندية

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري بطل دوري أبطال إفريقيا، للمشاركة في مونديال الأندية المقرر إقامته في الإمارات خلال الفترة من 3 وحتى 12 فبراير المقبل.

ويفتتح الأهلي المصري مشواره في بطولة كأس العالم للأندية 2021 بمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي مونتيري المكسيكي، إلا أنه مهددًا بفقدان تشكيلته الأساسية بالكامل تقريبًا بسبب الكان.

كأس أمم إفريقيا تتسبب في غيابات عديدة

وسيقام نهائي كأس أمم إفريقيا في الكاميرون، يوم 6 فبراير، وفي حالة تأهل المنتخب المصري الأول لكرة القدم سيفقد النادي الأهلي لاعبيه بالكامل في انطلاقة مشواره بمونديال الأندية، بجانب علي معلول في حالة تأهل تونس.

وخسر الفريق المصري عددًا من لاعبيه بسبب الإصابات في الكان، وكانت البداية مع نجمه المتألق أكرم توفيق الذي تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي ليتأكد انتهاء موسمه مع الفريق.

كما أُصيب مدافعه المغربي بدر بانون بفيروس كورونا خلال تواجده مع منتخب المغرب الأول لكرة القدم، ويُعاني من مضاعفات، ليغيب عن الفريق لمدة شهرين، قبل إجراء مزيد من الفحوصات والتأكد من قدرته على اللعب.

وتعرض المارد الأحمر لضربة قوية، بعدما أُصيب حارس المرمى محمد الشناوي والنجم حمدي فتحي في مباراة مصر ضد كوت ديفوار بالأمس، وسيخضعان لمزيد من الفحوصات لتحديد مدة غيابهما عن الملاعب.

على الجانب الآخر، ضمن المارد الأحمر عودة لاعب واحد فقط من المشاركين في الكان، وهو النجم أليو ديانج، بعدما ودع منتخب مالي الأول لكرة القدم البطولة من ثمن النهائي عقب خسارته بالأمس أمام غينيا الاستوائية بركلات الترجيح.