تتجه أنظار الجماهير في جميع أنحاء العالم إلى العاصمة الرياض، مساء اليوم الأربعاء، لمتابعة الكلاسيكو الإسباني بين ريال مدريد وبرشلونة.

السوبر الإسباني بالرياض

وتُقام منافسات بطولة كأس السوبر الإسباني خلال الفترة من 12 وحتى 16 يناير المقبل على استاد الملك فهد الدولي في الرياض، بمشاركة 4 فرق، وهم؛ أتلتيكو مدريد بطل الدوري، ريال مدريد، برشلونة وأتلتيك بيلباو.

الجماهير تترقب الكلاسيكو اليوم

وتترقب الجماهير الكلاسيكو، مساء اليوم الأربعاء، حيث يسعى كل فريق للظهور بشكل مميز، وتحقيق الفوز للتأهل إلى المباراة النهائية والمنافسة على لقب كأس السوبر الإسباني بالرياض.

ويسير الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد بشكل مميز مع أنشيلوتي قبل الكلاسيكو اليوم، ما يمنح اللاعبين دفعة معنوية لمواصلة التألق، فيما يطمح برشلونة مع تشافي لتحقيق انتفاضة، وتجاوز عقبة المرينغي اليوم.

ويُعد خوض كأس السوبر الإسباني في السعودية بمثابة الفأل الحسن على المرينغي، حيث إنه نجح من قبل في التتويج باللقب الذي أُقيمت منافسات على ملعب الجوهرة المشعة في جدة، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).