أعربت الكويت عن إدانتها واستنكارها بأشد العبارات استمرار محاولات ميليشيا الحوثي تهديد أمن المملكة باستهداف المنطقة الجنوبية بثلاث طائرات مسيّرة.

ممارسات ميليشيا الحوثي عدائية

وأوضحت وزارة الخارجية الكويتية، في بيان صحفي اليوم، أن استمرار هذه الممارسات العدوانية وما تشهده من تصعيد يستهدف المدنيين والمناطق المدنية وأمن المملكة العربية السعودية واستقرار المنطقةـ يُشكّل انتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي والإنساني ويتطلب تحرك المجتمع الدولي السريع والحاسم لردع هذه التهديدات ومحاسبة مرتكبيها.

الكويت تؤيد إجراءات المملكة

وأكد البيان وقوف دولة الكويت التام بجانب المملكة العربية السعودية وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها.