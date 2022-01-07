دعت سفارة الكویت لدى كازاخستان مواطنيها الموجودین حالیًا في كازاخستان إلى مغادرتھا فورًا حفاظًا على سلامتھم.

الكويت تمنع السفر لـ كازاخستان

كما دعت سفارة الكويت المواطنین الراغبین بالسفر إلى كازاخستان لتأجیل سفرھم، نظرًا لاستمرار حالة الطوارئ هناك.

احتدام المظاهرات

واحتدمت المظاهرات الشعبية في كازاخستان في يومها السادس أمس الخميس، لكن اللافت للنظر هو التغير في آلية تعامل الأمن مع المتظاهرين حيث بدأ تداول مصطلحات من قبل مثيري الشغب والمجموعات الإرهابية في وسائل الإعلام المحلية.

تصفية عدد غير محدد

وبحسب روسيا اليوم أعلنت سلطات مدينة ألماتي اليوم الخميس، عن تصفية قوات الأمن المحلية مجموعة إرهابيين أمام مقر شرطة في منطقة ألمالينسك. وقالت المتحدثة الرسمية باسم شرطة المدينة، سلطنة آزيربيك، في تصريح صحفي: “جرى قبل قليل صد هجوم على إدارة شرطة منطقة ألمالينسك. وتمت تصفية مجموعة من الإرهابيين، وعددهم غير محدد حاليًا”.

وبحسب روسيا اليوم أعلنت سلطات مدينة ألماتي اليوم الخميس، عن تصفية قوات الأمن المحلية مجموعة إرهابيين أمام مقر شرطة في منطقة ألمالينسك. وقالت المتحدثة الرسمية باسم شرطة المدينة، سلطنة آزيربيك، في تصريح صحفي: “جرى قبل قليل صد هجوم على إدارة شرطة منطقة ألمالينسك. وتمت تصفية مجموعة من الإرهابيين، وعددهم غير محدد حاليًا”.

إطلاق النار على المتظاهرين

وفي سياق متصل، فتحت قوات الأمن النيران من أسلحة فتاكة على المحتجين المشاركين في أعمال الشغب بميدان الجمهورية وسط ألماتي، وسط أنباء عن سقوط قتلى وجرحى.

مظاهرات كازاخستان

وكانت كازاخستان شهدت منذ مطلع الشهر الجاري موجة احتجاجات بدأت بطرح مطالب اقتصادية وتحولت خلال اليومين الأخيرين إلى اشتباكات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن بعدد من المدن وخاصة ألماتي، ما دفع الرئيس قاسم جومارت توكاييف لإقالة الحكومة وإعلان حالة الطوارئ في عدد من المناطق، بما فيها العاصمة نور سلطان كما أعلن عن توليه رئاسة مجلس الأمن الوطني.