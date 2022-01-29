أعلنت الكويت تعليق الرحلات الجوية إلى العراق بسبب الأوضاع الأمنية وإلغاء رحلة إلى أمريكا بسبب سوء الأحوال الجوية.

وضع الرحلات الجوية في الكويت

وقالت شركة الخطوط الجوية الكويتية في تغريدة على تويتر إنه تم تعليق الرحلات إلى الجمهورية العراقية مؤقتًا، بناءً علي التعليمات الصادرة من الإدارة العامة للطيران المدني الكويتي نظرًا للأوضاع الراهنة في الجمهورية العراقية، وأضافت أنه سيتم إطلاعكم على آخر المستجدات والتعليمات التي تصدر من الإدارة العامة للطيران المدني الكويتي في هذا الشأن.

كما أعلنت الخطوط الكويتية عن إلغاء الرحلة رقم KU117 المتجهة إلى نيويورك التي كان من المقرر لها اليوم السبت 29 يناير 2022 وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية وتوصيات السُلطات الأمريكية في مدينة نيويورك.

استهداف مطار بغداد

يذكر أن عدة صواريخ سقطت في مجمع مطار بغداد الدولي يوم الجمعة 28 يناير، مما ألحق أضراراً بطائرة مدنية غير مستخدمة.

هذا وكانت وكالة الأنباء العراقية قد قالت نقلاً عن سلطة الطيران المدني في البلاد إنه لم يحدث أي اضطراب في حركة السفر.